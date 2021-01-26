Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Toplum için risk oluşturan her türlü bağımlılıkla mücadele etmeye kararlıyız"
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Toplum için risk oluşturan her türlü bağımlılıkla mücadele etmeye kararlıyız"

26.01.2021 15:53 | Son Güncelleme: 26.01.2021 15:59

Gelen son dakika haberine göre Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın salona gelişi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı'na katıldı.

Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın salona gelişi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı'na katıldı.

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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Toplum için risk oluşturan her türlü bağımlılıkla mücadele etmeye kararlıyız'
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Toplum için risk oluşturan her türlü bağımlılıkla mücadele etmeye kararlıyız'
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Toplum için risk oluşturan her türlü bağımlılıkla mücadele etmeye kararlıyız'
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Toplum için risk oluşturan her türlü bağımlılıkla mücadele etmeye kararlıyız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut

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