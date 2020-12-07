Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Savunma sanayisinde elde ettiğimiz kazanımlar ulusal ve uluslararası politikalarımızı sahada ve masada kararlılıkla...
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Savunma sanayisinde elde ettiğimiz kazanımlar ulusal ve uluslararası politikalarımızı sahada ve masada kararlılıkla...

07.12.2020 13:21 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:24
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Savunma sanayisinde elde ettiğimiz kazanımlar ulusal ve uluslararası politikalarımızı sahada ve masada kararlılıkla uygulamamıza çok ciddi katkı veriyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Savunma sanayisinde elde ettiğimiz kazanımlar ulusal ve uluslararası politikalarımızı sahada ve masada kararlılıkla uygulamamıza çok ciddi katkı veriyor"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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