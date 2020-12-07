Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Savunma sanayisinde elde ettiğimiz kazanımlar ulusal ve uluslararası politikalarımızı sahada ve masada kararlılıkla...
07.12.2020 13:21 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:24
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Savunma sanayisinde elde ettiğimiz kazanımlar ulusal ve uluslararası politikalarımızı sahada ve masada kararlılıkla uygulamamıza çok ciddi katkı veriyor"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Savunma sanayisinde elde ettiğimiz kazanımlar ulusal ve uluslararası politikalarımızı sahada ve masada kararlılıkla uygulamamıza çok ciddi katkı veriyor"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu