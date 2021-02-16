Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu için başsağlığı diledi

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 83 yaşında İstanbul'da vefat eden psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu için taziye mesajı yayımladı.