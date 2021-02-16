Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu için başsağlığı diledi
16.02.2021 18:09 | Son Güncelleme: 16.02.2021 18:09
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 83 yaşında İstanbul'da vefat eden psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu için taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 83 yaşında İstanbul'da vefat eden psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu için taziye mesajı yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'de psikoloji alanının önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun vefatını üzüntüyle öğrendim. Kıymetli bilim insanımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesine yer verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler