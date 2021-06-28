Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov ile görüştü
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov ile görüştü

Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Serdar Umurzakov ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Serdar Umurzakov ile görüştü.

Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyonu 6. Toplantısı'nın yapılacağı otelde bir araya gelen Oktay ve Umurzakov, ikili baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Daha sonra görüşmeye, Özbekistan Ticaret ve Dışişleri Bakanlığı heyetleri ile Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar katıldı.

Umurzakov, Özbekistan'a gerçekleştirdikleri ziyaret dolayısıyla Oktay'a teşekkür ederek, "Ata yurda hoş geldiniz" dedi.

Gösterdikleri misafirperverlikten ötürü Umurzakov'a teşekkür eden Oktay ise Özbekistan'da bulundukları andan itibaren kendilerini öz yurtlarında hissettiklerini dile getirdi.

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov ile görüştü
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov ile görüştü
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov ile görüştü
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut

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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov ile görüştü - Haberler
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