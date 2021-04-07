Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Konya'da düşen uçağın şehit pilotu için başsağlığı diledi

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Konya'da düşen uçakta şehit olan pilot için başsağlığı diledi.