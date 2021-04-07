Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Konya'da düşen uçağın şehit pilotu için başsağlığı diledi
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Konya'da düşen uçakta şehit olan pilot için başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Konya'da düşen uçakta şehit olan pilot için başsağlığı diledi.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Konya'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan uçakta şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler