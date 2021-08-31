Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC kıyılarına doğru ilerleyen petrol sızıntısına ilişkin bilgi aldı
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC kıyılarına doğru ilerleyen petrol sızıntısına ilişkin bilgi aldı

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC kıyılarına doğru ilerleyen petrol sızıntısına ilişkin bilgi aldı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kıyılarına doğru ilerleyen Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin gelişmeler hakkında Başbakan Ersan Saner ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kıyılarına doğru ilerleyen Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin gelişmeler hakkında Başbakan Ersan Saner ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın KKTC makamları ve ilgili bakanlıklarla koordinasyon halinde süreci takip ettiği kaydedildi.

Oktay'ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca oluşturulan ve bu sabah KKTC'ye ulaşan ekiplerle görüştüğü belirtilen açıklamada, Karpaz açıklarına 19 kilometre mesafede ana kütleden kopmuş bir kirliliğin olduğu belirtildi.

Açıklamada, kirliliğin temizlenmesine yönelik müdahale çalışmalarının halihazırda 1 gemi 4 römorkör olmak üzere, toplam 5 deniz aracıyla sürdürüldüğü; ayrıca büyük acil müdahale gemileri Nene Hatun ve Seyit Onbaşı'nın da İstanbul'dan bölgeye hareket ettiği bildirildi.

Açıklamada, denizdeki kirliliğinin İHA'larla da havadan takip edildiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC kıyılarına doğru ilerleyen petrol sızıntısına ilişkin bilgi aldı - Haberler
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