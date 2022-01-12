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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Sucuoğlu'nu kabul etti

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Sucuoğlu'nu kabul etti
AA / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Faiz Sucuoğlu'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Faiz Sucuoğlu'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

AA / Abdullah Yasin Güler - Son Dakika Haberleri

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