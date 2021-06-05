Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırıkkale'de yüksek hızlı tren şantiyesinde incelemelerde bulundu

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara-Sivas YHT hattı Balışeyh hızlı tren demiryolu inşaatındaki çalışmaları yerinde inceledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara-Sivas YHT hattı Balışeyh hızlı tren demiryolu inşaatındaki çalışmaları yerinde inceledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, beraberinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Ankara'dan kara yoluyla Balışeyh ilçesindeki yüksek hızlı tren şantiyesine geldi.

Oktay ile Karaismailoğlu'nu Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve diğer yetkililer karşıladı. Karşılamada, Oktay'a 2 öğrenci tarafından çiçek takdim edildi.

Şantiyedeki çalışmaları inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Oktay, daha sonra hızlı trenle Yozgat'ın Sorgun ilçesine hareket etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen