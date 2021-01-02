Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:  Kimse, birlik, beraberlik ve dayanışmamızı bozamaz
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:  Kimse, birlik, beraberlik ve dayanışmamızı bozamaz

02.01.2021 08:24 | Son Güncelleme: 02.01.2021 08:29
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:  Kimse, birlik, beraberlik ve dayanışmamızı bozamaz

Edinilen son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, CHP'nin gündem değiştirme iddialarına ilişkin yaptığı açıklamasında, "Oluşturmayı arzu ettiği yapay gündem ile toplumumuzu kutuplaştırmaya çalışıyor.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, CHP'nin gündem değiştirme iddialarına ilişkin yaptığı açıklamasında, "Oluşturmayı arzu ettiği yapay gündem ile toplumumuzu kutuplaştırmaya çalışıyor. Kimse, Milletçe birlik, beraberlik ve dayanışmamızı bozamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "CHP 'Gündem Değiştirmekten' bahsediyordu ya... Eski (meyen) alışkanlıklarının yeniden tedavüle çıkmasına karşı bir şey yap(a)mamanın ezikliği ile (kadına şiddet, taciz ve tecavüz olayları, başörtüsü gibi kadınları giyim tarzı ile ötekileştirme, Türkçe ezan, vb.), şimdi ustası olduğu oyunu tekrar sahneliyor" ifadelerini kullandı. 

'İFTİRA İLE GÜNDEM DEĞİŞTİRİYOR'

Oktay, açıklamasının devamında "İftira ile gündem değiştiriyor. Oluşturmayı arzu ettiği yapay gündem ile toplumumuzu kutuplaştırmaya çalışıyor. Kendisine verilen görev ve aldığı talimat bu yönde çünkü... Milletimiz bu oyunu görür ve bozar. Kadın hakları konusunda Türkiye'de zihniyet dönüşümünü gerçekleştiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her konuda sonuna kadar kadınların yanında olduğunu Milletimiz çok iyi bilir. Kimse, Milletçe birlik, beraberlik ve dayanışmamızı bozamaz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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