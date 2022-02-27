Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kamboçya Başbakan Yardımcısı Prak Sokhonn'u kabul etti

?Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kamboçya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Prak Sokhonn ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Edinilen bilgiye göre, Resmi Konut'ta basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Kamboçya'nın ikili siyasi ve ticari ilişkileri ele alındı.

Kovid-19 salgınına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kamboçya Başbakanı Hun Sen tarafından belirlenen 1 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmak için sergilenen çabaların artarak devam etmesinin önemine vurgu yapan Oktay, Karma Ekonomik Komisyon toplantılarının üçüncü turunun bu yılın ilk yarısında gerçekleştirilmesinde fayda olacağına işaret etti.

Prak'ı Kamboçya'nın Ankara Büyükelçiliğinin resmi açılışı nedeniyle tebrik eden Oktay, günden güne gelişen Türkiye-Kamboçya ilişkileri ve işbirliği kapsamında, Ankara ve Phnom Penh'in çok yakında kardeş şehirler olacağının müjdesini verdi.

Kamboçya'nın terörizmle ve terör örgütü FETÖ ile mücadele konusunda bugüne kadar gösterdiği iş birliği ve dayanışma için Prak'a teşekkür eden Oktay, bunun yanı sıra Türkiye'nin Myanmar'daki durumu endişeyle izlediğini, ülkede demokrasiye vakit geçirmeksizin dönülmesi gerektiğini vurguladı.

Oktay, Rohinga Müslümanlarının içinde bulunduğu ağır insani koşulların düzeltilmesi ve Rohingaların vatanlarına güvenli, onurlu, sürdürülebilir ve kalıcı olarak geri dönmeleri için ASEAN (Güneydoğu Asya Uluslar Birliği) Dönem Başkanı olan Kamboçya'nın çabalarını destekleyeceklerini ifade etti.