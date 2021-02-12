Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Hadsiz açıklamalara zil takıp oynayanlar var ?

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Hadsiz açıklamalara zil takıp oynayanlar varCUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Biz Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye'yi gençlerimizle güçlü yarınlara taşımak için gayret sarf ederken, diğer taraftan umudunu kaosa, kavgaya, ekonomik krize ya da terörün...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Hadsiz açıklamalara zil takıp oynayanlar var

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Biz Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye'yi gençlerimizle güçlü yarınlara taşımak için gayret sarf ederken, diğer taraftan umudunu kaosa, kavgaya, ekonomik krize ya da terörün yeniden alevlenmesine bağlayanlar var. Başka ülkelerden medet umanlar, ülkemizin yargı süreçlerine müdahaleye varana kadar hiçbir hükmü olmayan hadsiz açıklamalara zil takıp oynayan basiretsizler var" dedi.

AK Parti'nin Ankara İl Gençlik Kolları 6'ıncı Kongresi Altındağ Spor Salonu'nda yapıldı. Kongreye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam ve Ankara'daki AK Partili belediyelerin belediye başkanları ile eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna katıldı.'SİZLERLE BİRLİKTE MÜCADELE AZMİMİZ BİLENİYOR'Kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi. AK Parti gençlik kollarının vesayetlere, yozlaşmaya, millete tepeden bakan zihniyete karşı vakur bir duruşa sahip olduğunu belirten Oktay, "Sizlerle birlikte olunca coşkunuzla bizim de mücadele azmimiz bileniyor. Gençliğimizdeki heyecanı sizinle yeniden yüreğimizde hissediyoruz" dedi.Başka partilerin ancak büyük kurultayında yakalayabildiği kalabalığı ve coşkuyu sadece gençlik kolları kongresinde yakalayabildiklerini ifade eden Oktay, "Geleceğe dair sarsılmaz inancınızla gençlerin siyasette aktif özne olduğunu gösterdiniz. Millet aşkıyla gönüllerimizin dolup taştığını hep birlikte görüyoruz. Alacağınız yeni görevlerle bu sorumluluğunuz bir kart daha artmıştır" diye konuştu.'HADSİZ AÇIKLAMALARA ZİL TAKIP OYNAYAN BASİRETSİZLER VAR'Salondan, 'Dik dur eğilme, bu gençlik seninle' sloganları atılması üzerine Oktay, "Sizler burada oldukça dik durmama şansımız yok. Bizim Recep Tayyip Erdoğan'la oldukça dik durmama şansımız yok" diye karşılık verdi. Geçtiğimiz iki gün Kıbrıs'a yaptığı ziyaretlerde de gençlik konusuna eğildiklerini belirten Oktay, "Sizlere Kıbrıs Türk'ü genç kardeşlerimizin de selamını getirdim. Bugün siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel hayatımızda gençlerin varlığı her zamankinden daha fazla. Biz Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye'yi gençlerimizle güçlü yarınlara taşımak için gayret sarf ederken, diğer tarafta umudunu kaosa, kavgaya, ekonomik krize ya da terörün yeniden alevlenmesine bağlayanlar var. Başka ülkelerden medet umanlar, ülkemizin yargı süreçlerine müdahaleye varana kadar hiçbir hükmü olmayan hadsiz açıklamalara zil takıp oynayan basiretsizler var. Geçmişte kazdıkları çukurlara geleceğimizi gömmek isteyenler, bugün de toplumsal dayanışma zeminimizde çukurlar kazmaya çalışıyor. Gezi olaylarında denediler. Sonuç alabildiler mi? Asla. 15 Temmuz'da geleceğimize, canımıza kast ettiler başarabildiler mi? Hayır. Göğsünü siper eden gençler; sizin şu duruşunuz, sizin şu vakarınız tüm oyunları bozmuştur, bozacaktır" dedi.'BİZ GÖZÜMÜZÜ UZAYA ÇEVİRDİK'Vesayetle elde edemediklerini terör örgütleriyle, darbelerle deneyenlerin bu salona iyi bakmasını isteyen Oktay, "Dayanışmanızla birlik beraberliğinizle nifak tohumu ekmeye çalışanlara en büyük cevabı sizler vereceksiniz. 2053-2073 vizyonumuza giden taşları hep birlikte döşeyeceğiz. Birileri ümidini dışarıya bağlayabilir. Biz sizlerden ve gençlerden alırız gücümüzü. Birileri kafasını kuma gömerek, 'ne gerek var İHA'ya SİHA'ya' desin. 'Ne işimiz var Suriye'de' desin. Onlar öyle diye dursunlar biz gözümüzü uzaya çevirmiş, çıtayı yükseklere çıkarmış durumdayız. Siz bunları daha ileri boyutlara taşıyacaksınız" ifadelerini kullandı.AK PARTİ GENEL SEKRETERİ ŞAHİN: YENİ ANAYASA, GENÇLİĞİN ANAYASASI OLACAKAK Parti Genel Sekreteri Şahin de kongrede bir konuşma yaptı. Önlerinde çok önemli bir sınav olduğunu belirten Şahin, "Çok önemli bir gündem maddesi var, yeni anayasa. İnşallah demokratik, özgürlükçü, sivil yeni anayasayı da sizlerin fikirleriyle sizlerin destekleriyle bu ülkeye kazandıracağız. Yeni anayasa tüm toplumsal kesimlerin yeni anayasası olacaktır ama her şeyden önde yeni anayasa sizlerin anayasası olacaktır. Gençlerin anayasası olacaktır. Bunu da ülkemize sizlerle birlikte kazandıracağız" dedi.

Kongreye tek aday olarak giren Burak Yıldız, delegelerin tamının oyunu alarak yeniden AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı seçildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ