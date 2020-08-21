Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Enerjideki bağımsızlığımızın arifesindeyiz" Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Büyük Türkiye yolunda, Fatih sondaj gemimizle atılan adımla enerjideki bağımsızlığımızın arifesindeyiz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Büyük Türkiye yolunda, Fatih sondaj gemimizle atılan adımla enerjideki bağımsızlığımızın arifesindeyiz." ifadesini kullandı.

Oktay, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi "müjdesine" ilişkin #MüjdelerOlsun etiketiyle paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin tarihindeki en büyük doğal gaz keşfinin hayırlı olmasını dileyen Oktay, paylaşımında, "Büyük Türkiye yolunda, Fatih sondaj gemimizle atılan adımla enerjideki bağımsızlığımızın arifesindeyiz. Türkiye için çalışmaya, üretmeye ve mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA