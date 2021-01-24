Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Elazığ depreminde hayatını kaybedenleri andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremin yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Oktay, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Elazığ depreminin sene-i devriyesinde Elazığ ve Malatya'da hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyorum. Her zaman olduğu gibi, vatandaşının derdiyle dertlenen devletimiz ile milletimiz el ele verdi, yaralar sarıldı. Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş