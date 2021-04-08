Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dünya Romanlar Günü'nü kutladı

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutladı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Zengin kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan Roman kardeşlerimizin 8 Nisan Romanlar Günü'nü içtenlikle kutluyorum. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler