Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dünya Romanlar Günü'nü kutladı
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dünya Romanlar Günü'nü kutladı

Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dünya Romanlar Günü'nü kutladı

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutladı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Zengin kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan Roman kardeşlerimizin 8 Nisan Romanlar Günü'nü içtenlikle kutluyorum. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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