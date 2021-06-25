Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kore Savaşı'nın 71. yılı mesajı Açıklaması
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kore Savaşı'nın 71. yılı mesajı Açıklaması

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kore Savaşı'nın 71. yılı mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kore Savaşı'nın 71. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kore Savaşı'nın 71. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kore Savaşı'nın 71. yıl dönümünde, ülkelerimiz arasında ebediyete dek sürecek bir dostluğa vesile olan şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Kahraman askerimizin temellerini attığı bu köklü dostluğu, kurduğumuz stratejik ortaklık ve iş birliğiyle pekiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kore Savaşı'nın 71. yılı mesajı Açıklaması - Haberler
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