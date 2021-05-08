"İsrail devleti Filistin topraklarında insanlık ve savaş suçu işlemektedir"
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"İsrail devleti Filistin topraklarında insanlık ve savaş suçu işlemektedir"

'İsrail devleti Filistin topraklarında insanlık ve savaş suçu işlemektedir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İsrail devleti Filistin topraklarında insanlık ve savaş suçu işlemektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İsrail devleti Filistin topraklarında insanlık ve savaş suçu işlemektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail devleti Filistin topraklarında insanlık ve savaş suçu işlemektedir. Dünya bu işgal ve hukuksuzluğa göz yumdukça zulmünü devam ettirecektir. Hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını şiddetle kınıyorum. Derhal durdurulmalıdır" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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