Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Dünya Bisiklet Günü paylaşımı
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Dünya Bisiklet Günü paylaşımı

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Dünya Bisiklet Günü paylaşımı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlıklı bir yaşam ve zararlı gazları solumadığımız tertemiz bir doğa için pedalları çevirelim." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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