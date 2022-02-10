Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu 2022 yılı ilk değerlendirme toplantısına katıldı - Haberler
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu 2022 yılı ilk değerlendirme toplantısına katıldı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu 2022 yılı ilk değerlendirme toplantısına katıldı

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu 2022 yılı ilk değerlendirme toplantısına katıldı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu 2022 yılı ilk değerlendirme toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu 2022 yılı ilk değerlendirme toplantısına katıldı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu 2022 yılı ilk değerlendirme toplantısına katıldı.

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu 2022 yılı ilk değerlendirme toplantısına katıldı

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu 2022 yılı ilk değerlendirme toplantısına katıldı

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu 2022 yılı ilk değerlendirme toplantısına katıldı

İhlas Haber Ajansı - Politika

Politika, Haberler

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