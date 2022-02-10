Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu 2022 yılı ilk değerlendirme toplantısına katıldı
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu 2022 yılı ilk değerlendirme toplantısına katıldı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu 2022 yılı ilk değerlendirme toplantısına katıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu 2022 yılı ilk değerlendirme toplantısına katıldı
ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu 2022 yılı ilk değerlendirme toplantısına katıldı.