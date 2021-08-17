Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 17 Ağustos Marmara Depremi paylaşımı
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 17 Ağustos Marmara Depremi paylaşımı

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 17 Ağustos Marmara Depremi paylaşımı
Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin 22'nci yılında hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin 22'nci yılında hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

Oktay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "17 Ağustos 1999 depreminin acısı ilk günkü gibi yüreklerimizde. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Rabb'im, ülkemizi tüm afetlerden muhafaza etsin." ifadesini kullandı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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