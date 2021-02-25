Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında, lisanslı haritacılık alanına ilişkin düzenlemeler değerlendirildi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, lisanslı haritacılık alanında yürütmenin ihtiyaç duyduğu düzenlemelere ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı.

Oktay'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden başkanlık ettiği video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyeleri ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, lisanslı haritacılık alanında ihtiyaç duyulan düzenlemelere ilişkin konular görüşüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut