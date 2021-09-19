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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı'nı kutladı

AA / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Spor
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı'nı kutladı

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon olan Ampute Milli Futbol Takımı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon olan Ampute Milli Futbol Takımı'nı kutladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı yenerek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan Milli Takımımızı gönülden kutluyorum. Gaziler Günü'nde bizlere milletçe yaşattığınız bu anlamlı sevinç için teşekkürler. Sizinle gurur duyuyoruz."

AA / Abdullah Yasin Güler - Spor Haberleri
Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finali

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finali

 Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

 Ampute Futbol Milli Takımı finale yükseldi

Ampute Futbol Milli Takımı finale yükseldi
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