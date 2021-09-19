Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon olan Ampute Milli Futbol Takımı'nı kutladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı yenerek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan Milli Takımımızı gönülden kutluyorum. Gaziler Günü'nde bizlere milletçe yaşattığınız bu anlamlı sevinç için teşekkürler. Sizinle gurur duyuyoruz."