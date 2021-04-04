Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Alparslan Türkeş'i vefatının 24. yılında andı
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Alparslan Türkeş'i vefatının 24. yılında andı

Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Alparslan Türkeş'i vefatının 24. yılında andı

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i, vefatının 24. yılında andı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i, vefatının 24. yılında andı.

Oktay, Twitter'daki paylaşımında, "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı, ülkücü hareketin lideri, devlet ve dava adamı merhum Alparslan Türkeş'i, vefatının 24. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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