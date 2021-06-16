Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 4 yıl önce şehit edilen Necmettin öğretmeni andı
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 4 yıl önce şehit edilen Necmettin öğretmeni andı

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 4 yıl önce şehit edilen Necmettin öğretmeni andı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 4 yıl önce şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ı minnetle yad etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 4 yıl önce şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ı minnetle yad etti.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 8 aylık öğretmenken eli kanlı terör örgütü tarafından şehit edilen öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'ı şehadetinin 4'üncü yıl dönümünde dua ve minnetle yad ediyor, vatanımız uğruna şehit düşmüş tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 4 yıl önce şehit edilen Necmettin öğretmeni andı - Haberler
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