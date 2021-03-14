Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tıp Bayramı'nı kutladı
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tıp Bayramı'nı kutladı

14.03.2021 12:25 | Son Güncelleme: 14.03.2021 12:31
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tıp Bayramı'nı kutladı

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gayesi canı pahasına insanı yaşatmak olan tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Fuat Oktay paylaşımında, "Minnettarız" yazarak, sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesine ilişkin fotoğraflarına da yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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