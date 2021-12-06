Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Dolarda tüm ülke para birimleri karşısında bir yükselme söz konusudur" - Haberler
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Dolarda tüm ülke para birimleri karşısında bir yükselme söz konusudur"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Dolarda tüm ülke para birimleri karşısında bir yükselme söz konusudur" "Merkez Bankası'nın rezervleri son dönemde 35 milyarın üzerinde artışla 126 milyar doları aşmıştır" "Kurlardaki son dönemde yaşanan hareketlenmeyi sadece politika faizine bağlamak son...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Dolarda tüm ülke para birimleri karşısında bir yükselme söz konusudur"

"Merkez Bankası'nın rezervleri son dönemde 35 milyarın üzerinde artışla 126 milyar doları aşmıştır"

"Kurlardaki son dönemde yaşanan hareketlenmeyi sadece politika faizine bağlamak son derece yanlıştır ve Türkiye'nin başarısını yok sayma anlamına gelmektedir."

"Son dönemde yaşanan gelişmeleri, doların dünyada güçleniyor olması, para birimimize karşı spekülatif ve manipülatif hareketler ve ülkemizin döviz talebini arttıran etmenler çerçevesinde ele almak gerekmektedir"

"Para birimimiz manipülatif ataklara maruz kalmaktadır"

"Son dönemdeki kur hareketleri ekonomimizin gerçeklerine uygun değildir"

"Ekonomide dünya 5'ten büyüktür diyoruz"

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Dolarda tüm ülke para birimleri karşısında bir yükselme söz konusudur

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Dolarda tüm ülke para birimleri karşısında bir yükselme söz konusudur

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Dolarda tüm ülke para birimleri karşısında bir yükselme söz konusudur

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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