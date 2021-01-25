Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "AK Parti'nin kurucusu da sahibi de lokomotifi de bizatihi milletimizin ta kendisidir."

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "AK Parti'nin kurucusu da sahibi de lokomotifi de bizatihi milletimizin ta kendisidir.