Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "AK Parti'nin kurucusu da sahibi de lokomotifi de bizatihi milletimizin ta kendisidir."
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "AK Parti'nin kurucusu da sahibi de lokomotifi de bizatihi milletimizin ta kendisidir."

25.01.2021 11:41 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:44
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan:

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "AK Parti'nin kurucusu da sahibi de lokomotifi de bizatihi milletimizin ta kendisidir.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "AK Parti'nin kurucusu da sahibi de lokomotifi de bizatihi milletimizin ta kendisidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saniye Hülya Çorakçı Ertan

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