Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "AK Parti'nin kurucusu da sahibi de lokomotifi de bizatihi milletimizin ta kendisidir."
25.01.2021 11:41 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:44
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "AK Parti'nin kurucusu da sahibi de lokomotifi de bizatihi milletimizin ta kendisidir.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "AK Parti'nin kurucusu da sahibi de lokomotifi de bizatihi milletimizin ta kendisidir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Saniye Hülya Çorakçı Ertan