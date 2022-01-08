Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Karaman İl Danışma Meclisi'nde konuştu: (3)

KARAMAN (AA) - Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya- Karaman hızlı treninin bir hafta boyunca ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 15 Temmuz Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Karaman Genişletilmiş İl Danışma Meclisi'nde konuştu.

Açılışını gerçekleştirdikleri eserlerden en önemlisinin Konya-Karaman hızlı tren hattı olduğunu belirten Erdoğan, yatırım bedeli 1,4 milyar liraya ulaşan bu projeyle Karaman'ın ulaşımda farklı bir aşamaya geçtiğini söyledi.

Konforu ve çevre dostu olmasının yanı sıra vakit ve enerji açısından da ciddi tasarruf sağlayacak bu yatırımın kente hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na Karaman-Konya hızlı tren ücretini sordu.

Bakan Karaismailoğlu'nun, "35 lira" yanıtı üzerine Erdoğan, "Bu kadar ucuz mu? Karaman-Konya 35 lira." dedi.

Salondan "60 lira" sesleri gelmesi üzerine tekrar Bakan Karaismailoğlu'na fiyatı soran Erdoğan, 60 liranın otobüs ücreti olduğunu, hızlı tren ücretinin ise 35 lira olduğunu aktardı.

Karaismailoğlu'na "Peki, Adil hiç ücretsiz yapmayacak mıyız?" sorusunu yönelten Erdoğan, "Şöyle bir hafta ücretsiz yapalım." dedi.

Salondakilere "Nasıl iyi mi?" diye soran Erdoğan, "Bak, 'süper' diyorlar. Bir hafta inşallah Konya-Karaman ücretsiz olacak, hayırlı olsun. İnşallah bu da bu hattın sadakası olur." ifadelerini kulandı.

Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını, yüklenici firmaları, işçisinden mühendisine projede emeği geçenleri ve aynı şekilde Karaman merkeze ve ilçelerine birbirinden güzel eserleri ve yatırımları kazandıran belediyeleri, kamu kurumlarını, hayırseverleri ve özel sektör firmalarını da tebrik ederek, son 19 yıldır olduğu gibi 2023'e giden süreçte de Karaman'a olan şükran borçlarını, yeni eserler inşa edip, şehri daha da güzelleştirip, kalkındırarak ve geliştirerek ödemeyi sürdüreceklerini söyledi.

"Onlar sadece günü kurtarmanın derdindeler"

2023'ün silüetinin ufukta belirdikçe, Türkiye'yi dizayn etmeye yönelik çabaların yoğunlaştığını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Tabii siyasi mühendislik faaliyetleri artıyor. Bu operasyonlarda koçbaşı olarak ise uzunca bir süredir hep olduğu gibi yine CHP ve onun yedeğinde hareket eden müttefikleri kullanılıyor. Ne CHP'nin ne de CHP'nin yanına çıkar ipliği ile iliştirilen ittifak ortaklarının ülkemize dair bir hedefleri, millete dair kaygıları var. Onlar sadece günü kurtarmanın derdindeler. Kaset kumpasıyla altlarına serilen makam koltuklarını bir müddet daha korumanın peşindeler. Şimdi elinizi vicdanınıza koyun ve lütfen, şöyle bir tefekkür edin. Dünyanın neresinde kendi ülkesinin aleyhine yabancı büyükelçilere şikayet dilekçesi yazan bir muhalefet bulunur? Dünyanın neresinde muhalefet partileri ülkelerinde ekonomik kriz çıksın da oradan nemalanım diye düşünür? Dünyanın neresinde muhalefet partileri, ülkeye çağ atlatacak vizyon projelerine, devasa yatırımlara, eserlere karşı çıkar?"

Çanakkale Boğazı'nda 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nün bitirilmesi noktasına geldiklerini vurgulayarak, bu eserin dünyada özellikle kule yükseklikleri itibarıyla bir numara olduğunu söyleyen Erdoğan, "Ana muhalefet ne yapıyor? O da belediyeleriyle beraber musluk takıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın neresinde muhalefet partileri ülkelerine ihanet eden darbecilerin, milli iradeye kafa tutan vesayet odaklarının sözcülüğünü yapar? Adında millet olan hangi ittifak, milletin tarihini, inancını, kimliğini ve karakterini biçimlendiren medeniyet değerlerine savaş açar?" diye sordu.

Çocukların dinini, diyanetini erken yaşlardayken öğrenmesinin bir siyasi partiyi niçin rahatsız ettiğini soran Erdoğan, şöyle konuştu:

"Evet, bu garabet sadece Türkiye'deki muhalefete, özellikle de milletimizin epeydir, iktidar yüzü göstermediği CHP'ye has bir durumdur. CHP, Gazi Mustafa Kemal'in ardından halka rağmen, halkçılık yapan milletten yüz bulamadığı için demokrasi dışı güçlerden iktidar dilenen aciz, rotası ve istikameti bozuk bir siyasi teşekkül haline dönüşmüştür. Dahası mevcut genel başkanın yönetimi altında artık kendi politikalarını, kendi parti söylemlerini belirleyecek kadar bile iradeleri kalmamıştır."

-"Kandil güdümünde siyaset yapanların koltuk değneği haline geldiler"

Erdoğan, salondakilere "Sizler de görüyor, eminim içiniz acıyarak çok yakından takip ediyorsunuz." diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hemen her gün ülkemiz siyaseti adına bir utanç tablosuna imza atıyorlar. Türk siyasetinin seviyesini, biraz daha aşağı, biraz daha çukura çekiyorlar. 'Atatürk'ün partisiyiz' iddiasıyla çıktıkları yolda, döndüler, dolaştılar, Kandil güdümünde siyaset yapanların koltuk değneği haline geldiler. Bölücü örgütün uzantıları, bunlarla kedinin fare ile oynadığı gibi oynuyor. Bay Kemal, Kandil'i nasıl bombalayacağını ben tabii düşünemiyorum. Çünkü senin ona bir defa ne gücün ne de böyle bir imkanın mümkün. ya biz zaten Kandil'i durmadan bombalıyoruz. Mağaralara varıncaya kadar bombaladık ve artık neredeyse terörist kalmadı. Şimdi hedef o baş teröristleri de inlerinde vurmak. Onları da Kandil'de vuracağız. Cudi'de vuracağız, Gabar'da vuracağız, Tendürek'te vuracağız, Besler Deresi'nde vuracağız ve bu ülkede duramayacaklar, sınırdan kaçıp gidecekler."

Erdoğan, eş başkanların emrettiğini, CHP'nin de kendilerine söyleneni hiç itiraz etmeden "tıpış tıpış" hayata geçirdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Meclisten neye 'evet', neye 'hayır' diyeceklerine, hangi şehirde, ne zaman miting yapacaklarına bile bölücü örgütün siyasi uzantıları karar veriyor. Edirne'den, Kandil'den talimat ve ona göre de bunlar hareket ediyor. Geçenlerde eski eş başkan çıktı, bunlara 'beraber miting yapın' diye talimat verdi. Aynı gün CHP Genel Başkanı miting kararı aldı. Bölücü örgütün siyasi uzantıları, 'tezkereye ret oyu vereceksiniz' dedi. CHP milletvekilleri gıklarını dahi çıkarmadan uslu çocuklar gibi bu talimatı yerine getirdi."

(Sürecek)

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Son Dakika Haberleri

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