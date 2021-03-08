Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Ülkemizi 2023 hedeflerine birlikte ulaştıracak, 2053 vizyonunu evlatlarımıza miras bırakacağız."
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Ülkemizi 2023 hedeflerine birlikte ulaştıracak, 2053 vizyonunu evlatlarımıza miras bırakacağız."

08.03.2021 15:07 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:10
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan:

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Ülkemizi 2023 hedeflerine birlikte ulaştıracak, 2053 vizyonunu evlatlarımıza miras bırakacağız."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Ülkemizi 2023 hedeflerine birlikte ulaştıracak, 2053 vizyonunu evlatlarımıza miras bırakacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eda Özdener

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