Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Yeni isimlerle, yeni yüzlerle, yeni hizmet... Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Yeni isimlerle, yeni yüzlerle, yeni hizmet erleriyle kadrolarımızı tahkim ederken, tek bir gönüldaşımızı dahi dışarıda bırakmayacağız."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Yeni isimlerle, yeni yüzlerle, yeni hizmet erleriyle kadrolarımızı tahkim ederken, tek bir gönüldaşımızı dahi dışarıda bırakmayacağız." Kaynak: AA