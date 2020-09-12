Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Yeni isimlerle, yeni yüzlerle, yeni hizmet...
Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Yeni isimlerle, yeni yüzlerle, yeni hizmet erleriyle kadrolarımızı tahkim ederken, tek bir gönüldaşımızı dahi dışarıda bırakmayacağız."
12.09.2020 20:11 | Son Güncelleme: 12.09.2020 20:14
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Yeni isimlerle, yeni yüzlerle, yeni hizmet erleriyle kadrolarımızı tahkim ederken, tek bir gönüldaşımızı dahi dışarıda bırakmayacağız."
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Kaynak: AA