Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Yeni isimlerle, yeni yüzlerle, yeni hizmet...
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Yeni isimlerle, yeni yüzlerle, yeni hizmet...

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Yeni isimlerle, yeni yüzlerle, yeni hizmet erleriyle kadrolarımızı tahkim ederken, tek bir gönüldaşımızı dahi dışarıda bırakmayacağız."

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan:
12.09.2020 20:11 | Son Güncelleme: 12.09.2020 20:14

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Yeni isimlerle, yeni yüzlerle, yeni hizmet erleriyle kadrolarımızı tahkim ederken, tek bir gönüldaşımızı dahi dışarıda bırakmayacağız."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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