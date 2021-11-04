Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Uluslararası kuruluşlar yüzde 9 tahmininde bulunsalar da biz yılsonu itibarıyla çift haneli büyüme rakamlarına...
Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Uluslararası kuruluşlar yüzde 9 tahmininde bulunsalar da biz yılsonu itibarıyla çift haneli büyüme rakamlarına ulaşacağımızı düşünüyoruz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan : "Uluslararası kuruluşlar yüzde 9 tahmininde bulunsalar da biz yılsonu itibarıyla çift haneli büyüme rakamlarına ulaşacağımızı düşünüyoruz." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet