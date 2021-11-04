Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Uluslararası kuruluşlar yüzde 9 tahmininde bulunsalar da biz yılsonu itibarıyla çift haneli büyüme rakamlarına... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Uluslararası kuruluşlar yüzde 9 tahmininde bulunsalar da biz yılsonu itibarıyla çift haneli büyüme rakamlarına...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Uluslararası kuruluşlar yüzde 9 tahmininde bulunsalar da biz yılsonu itibarıyla çift haneli büyüme rakamlarına ulaşacağımızı düşünüyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan : "Uluslararası kuruluşlar yüzde 9 tahmininde bulunsalar da biz yılsonu itibarıyla çift haneli büyüme rakamlarına ulaşacağımızı düşünüyoruz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
OPTİMAR Başkanı Daşdemir: Ankette 2 soru yönelttik, AK Parti dışında umut görülen bir parti yok

OPTİMAR Başkanı Daşdemir: Ankette 2 soru yönelttik, AK Parti dışında umut görülen bir parti yok

 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yılı paylaşımı Açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yılı paylaşımı Açıklaması

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, günlük programındaki kabullerine başladı! 5 ismi Külliye'de ağırlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, günlük programındaki kabullerine başladı! 5 ismi Külliye'de ağırlayacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
title