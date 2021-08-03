Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim...
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim...

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim... - Haberler
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