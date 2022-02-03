Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye olarak yangına körükle gitmek yerine tansiyonu nasıl düşürürüz mantığı ile hareket ediyoruz"
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye olarak yangına körükle gitmek yerine tansiyonu nasıl düşürürüz mantığı ile hareket ediyoruz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye olarak yangına körükle gitmek yerine tansiyonu nasıl düşürürüz mantığı ile hareket ediyoruz" - KİEV
İhlas Haber Ajansı - Politika