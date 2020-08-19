Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin ilk ve tam entegre güneş paneli üretim tesisinin...
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin ilk ve tam entegre güneş paneli üretim tesisinin...

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin ilk ve tam entegre güneş paneli üretim tesisinin ülkemize, milletimize ve enerji sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
19.08.2020 15:44 | Son Güncelleme: 19.08.2020 15:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin ilk ve tam entegre güneş paneli üretim tesisinin ülkemize, milletimize ve enerji sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ANKARA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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