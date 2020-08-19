Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin ilk ve tam entegre güneş paneli üretim tesisinin... Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin ilk ve tam entegre güneş paneli üretim tesisinin ülkemize, milletimize ve enerji sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin ilk ve tam entegre güneş paneli üretim tesisinin ülkemize, milletimize ve enerji sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ANKARA Kaynak: İHA