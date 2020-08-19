Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin ilk ve tam entegre güneş paneli üretim tesisinin...
Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin ilk ve tam entegre güneş paneli üretim tesisinin ülkemize, milletimize ve enerji sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
19.08.2020 15:44 | Son Güncelleme: 19.08.2020 15:48
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin ilk ve tam entegre güneş paneli üretim tesisinin ülkemize, milletimize ve enerji sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ANKARA
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: İHA