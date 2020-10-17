Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tuna-1 kuyusunda keşfettiğimiz 405 milyar metreküplük doğal gazı burada kurulacak platform vasıtasıyla...
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tuna-1 kuyusunda keşfettiğimiz 405 milyar metreküplük doğal gazı burada kurulacak platform vasıtasıyla...

17.10.2020 16:39 | Son Güncelleme: 17.10.2020 16:44
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tuna-1 kuyusunda keşfettiğimiz 405 milyar metreküplük doğal gazı burada kurulacak platform vasıtasıyla topraklarımıza ulaştıracak ve ülkemizin tamamına hizmet veren sisteme entegre edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tuna-1 kuyusunda keşfettiğimiz 405 milyar metreküplük doğal gazı burada kurulacak platform vasıtasıyla topraklarımıza ulaştıracak ve ülkemizin tamamına hizmet veren sisteme entegre edeceğiz. Hedefimiz, 2023 yılında bu gazı milletimizin kullanımına sunmaktır" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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