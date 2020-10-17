Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tuna-1 kuyusunda keşfettiğimiz 405 milyar metreküplük doğal gazı burada kurulacak platform vasıtasıyla...

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tuna-1 kuyusunda keşfettiğimiz 405 milyar metreküplük doğal gazı burada kurulacak platform vasıtasıyla topraklarımıza ulaştıracak ve ülkemizin tamamına hizmet veren sisteme entegre edeceğiz.