Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tuna-1 kuyusunda keşfettiğimiz 405 milyar metreküplük doğal gazı burada kurulacak platform vasıtasıyla...
17.10.2020 16:39 | Son Güncelleme: 17.10.2020 16:44
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tuna-1 kuyusunda keşfettiğimiz 405 milyar metreküplük doğal gazı burada kurulacak platform vasıtasıyla topraklarımıza ulaştıracak ve ülkemizin tamamına hizmet veren sisteme entegre edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tuna-1 kuyusunda keşfettiğimiz 405 milyar metreküplük doğal gazı burada kurulacak platform vasıtasıyla topraklarımıza ulaştıracak ve ülkemizin tamamına hizmet veren sisteme entegre edeceğiz. Hedefimiz, 2023 yılında bu gazı milletimizin kullanımına sunmaktır" dedi. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı