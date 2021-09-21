Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütleri arasında ayrım yapılmasının ve bunların taşeron olarak kullanılmasının kabul edilemez olduğunu...
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütleri arasında ayrım yapılmasının ve bunların taşeron olarak kullanılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütleri arasında ayrım yapılmasının ve bunların taşeron olarak kullanılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. - NEW YORK
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye) Bölgedeki terör örgütleri arasında ayrım yapılması, bunların taşeron olarak kullanılması kabul edilemez."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile bir araya geldi
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