Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'de DEAŞ ile göğüs göğüse çarpışan tek NATO müttefikiyiz" dedi.
Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'de DEAŞ ile göğüs göğüse çarpışan tek NATO müttefikiyiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Suriye'de Deaş ile göğüs göğüse çarpışan tek NATO müttefikiyiz" dedi. - NEW YORK
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye krizinde insanlık onurunu kurtaran bir ülke olarak, artık yeni göç dalgalarını karşılamaya ne imkanımız, ne de...
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye) Bölgedeki terör örgütleri arasında ayrım yapılması, bunların taşeron olarak kullanılması kabul edilemez."
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası toplum bir 10 yıl daha Suriye krizinin devam etmesine izin veremez."