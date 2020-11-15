Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülecek çalışmalar sonucunda Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir...
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülecek çalışmalar sonucunda Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir...

15.11.2020 15:49 | Son Güncelleme: 15.11.2020 15:53
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülecek çalışmalar sonucunda Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönem başlayacaktır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülecek çalışmalar sonucunda Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönem başlayacaktır. İnşallah bu hedefe hep birlikte ulaşacağız" dedi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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