Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülecek çalışmalar sonucunda Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir...

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülecek çalışmalar sonucunda Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönem başlayacaktır.