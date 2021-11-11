Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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