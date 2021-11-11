Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. - Haberler
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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