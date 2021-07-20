Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı töreninde yaptığı açıklamada, "Türkiye ile KKTC kardeşliğini...

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı töreninde yaptığı açıklamada, "Türkiye ile KKTC kardeşliğini örselemeye kimsenin gücü yetmez " dedi.