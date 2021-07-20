Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı töreninde yaptığı açıklamada, "Türkiye ile KKTC kardeşliğini...
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı töreninde yaptığı açıklamada, "Türkiye ile KKTC kardeşliğini...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı töreninde yaptığı açıklamada, 'Türkiye ile KKTC kardeşliğini...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı töreninde yaptığı açıklamada, "Türkiye ile KKTC kardeşliğini örselemeye kimsenin gücü yetmez " dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı töreninde yaptığı açıklamada, "Türkiye ile KKTC kardeşliğini örselemeye kimsenin gücü yetmez " dedi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hiç kimse Kıbrıs Türkü'nden eşit statüsü ve egemenliğinden vazgeçmesini, Rumların iradesi altında azınlık olarak yaşamayı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimse Kıbrıs Türkü'nden eşit statüsü ve egemenliğinden vazgeçmesini, Rumların iradesi altında azınlık olarak yaşamayı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kıbrıs sorunu) Biz haklıyız, haklı olduğumuz için de sonuna kadar hakkımızı savunacağız.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kıbrıs sorunu) Biz haklıyız, haklı olduğumuz için de sonuna kadar hakkımızı savunacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Rumlar, Kıbrıs Türkü'nü azınlık olarak görme, eşitlik temelinde çözümü reddetme gafletinden bir türlü uyanamadılar.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rumlar, Kıbrıs Türkü'nü azınlık olarak görme, eşitlik temelinde çözümü reddetme gafletinden bir türlü uyanamadılar."

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı töreninde yaptığı açıklamada, "Türkiye ile KKTC kardeşliğini... - Haberler
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