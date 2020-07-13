Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Genel...
Son dakika politika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gidiyor.
13.07.2020 22:42 | Son Güncelleme: 13.07.2020 22:47
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gidiyor. - ANKARA
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Kaynak: İHA