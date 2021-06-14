Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel'de NATO Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi sona erdi.
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel'de NATO Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel'de NATO Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi sona erdi. - BRÜKSEL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı