Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ terör örgütünün mensuplarının Türkiye'deki darbe teşebbüsünden 5 yıl sonra bile Arnavutluk'ta birçok... - Haberler
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ terör örgütünün mensuplarının Türkiye'deki darbe teşebbüsünden 5 yıl sonra bile Arnavutluk'ta birçok...

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ terör örgütünün mensuplarının Türkiye'deki darbe teşebbüsünden 5 yıl sonra bile Arnavutluk'ta birçok...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ terör örgütünün mensuplarının Türkiye'deki darbe teşebbüsünden 5 yıl sonra bile Arnavutluk'ta birçok sektörde mevcudiyetini devam ettirdiğini belirterek, "Gerçek dost hakikatleri dile getirmekten çekinmeyendir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ terör örgütünün mensuplarının Türkiye'deki darbe teşebbüsünden 5 yıl sonra bile Arnavutluk'ta birçok sektörde mevcudiyetini devam ettirdiğini belirterek, "Gerçek dost hakikatleri dile getirmekten çekinmeyendir. Bu yapı ihanet çetesidir" dedi. - TİRAN

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Fetullahçı Terör Örgütü, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Terör, Politika, Haber

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