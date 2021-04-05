Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Emekli amirallerin açıklaması) Kesinlikle art niyetli bir girişimdir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(Emekli amirallerin açıklaması) Kesinlikle art niyetli bir girişimdir.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " (Emekli amirallerin açıklaması) Kesinlikle art niyetli bir girişimdir. Böyle bir girişimde bulunulması asla kabul edilemez."
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı