Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Emekli amirallerin açıklaması) Kesinlikle art niyetli bir girişimdir
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Emekli amirallerin açıklaması) Kesinlikle art niyetli bir girişimdir

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Emekli amirallerin açıklaması) Kesinlikle art niyetli bir girişimdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(Emekli amirallerin açıklaması) Kesinlikle art niyetli bir girişimdir.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " (Emekli amirallerin açıklaması) Kesinlikle art niyetli bir girişimdir. Böyle bir girişimde bulunulması asla kabul edilemez."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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