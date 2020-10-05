Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık.
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık.

05.10.2020 20:21 | Son Güncelleme: 05.10.2020 20:28

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. İlkokul birinci sınıfların yanı sıra ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz"

"Bunlara ilave olarak orta okul sekizinci ve lise onikinci sınıflarda da yine belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek"

"İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz bir süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren bu tabletleri öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığı olarak dağıtmaya başlıyoruz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. İlkokul birinci sınıfların yanı sıra ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurullar çerçevesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak orta okul sekizinci ve lise onikinci sınıflarda da yine belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitimde alınan yeni kararları açıkladı.

Havaların soğumasıyla birlikte artacak mevsim hastalıklarının Kovid-19 ile benzerlikler taşıdığı için süreci çok daha dikkatli şekilde yürütmeleri gerektiğinin farkında olduklarının altını çizen Erdoğan, "Aynı zamanda eğitimden ticarete, spordan sosyal faaliyetlere kadar pek çok hususta ertelenen ihtiyaçların yol açtığı sıkıntıların da bilincindeyiz. Sağlık önceliklerimizden taviz vermeyecek şekilde bu sıkıntıları da aşamalı olarak çözüme kavuşturacak yöntemler geliştiriyoruz. Eğitimde daha önce okul öncesi ve birinci sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı şekilde başlatmıştık. Diğer sınıflarda da uzaktan eğitim yoluyla eğitim öğretime geçilmesini temin etmiştik. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. İlkokul birinci sınıfların yanı sıra ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurullar çerçevesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak orta okul sekizinci ve lise onikinci sınıflarda da yine belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek. Ayrıca özel eğitim okulları ile İl Hıfzıssıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında da yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel olmadığı görülmüştür. Diğer sınıflarla ilgili kararı gelişmelere bakarak önümüzdeki haftalarda vereceğiz" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığının uzaktan eğitim öğrencilerinden bilgisayar ihtiyacı olanlar için bir çalışma yürüttüğünü belirten Erdoğan, "İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz bir süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren bu tabletleri öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığı olarak dağıtmaya başlıyoruz. Ülkemizin internet alt yapısını da bu ihtiyaca uygun seviyeye çıkartmak için ayrı bir çalışmayı Ulaştırma Bakanlığımız yürütüyor" şeklinde konuştu.

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık.
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık.
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık.
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DERYA YETİM

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