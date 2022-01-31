Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı, yaklaşık 2 saat 20 dakika sürdü. - Haberler
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı, yaklaşık 2 saat 20 dakika sürdü.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı, yaklaşık 2 saat 20 dakika sürdü.

Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı, yaklaşık 2 saat 20 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı, yaklaşık 2 saat 20 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

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