Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Adaletsizlik, suistimal varsa sorumlusu bakan arkadaşlarım bunu yakın takibe alarak zulmün önüne geçeceğiz. - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Adaletsizlik, suistimal varsa sorumlusu bakan arkadaşlarım bunu yakın takibe alarak zulmün önüne geçeceğiz.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Adaletsizlik, suistimal varsa sorumlusu bakan arkadaşlarım bunu yakın takibe alarak zulmün önüne geçeceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan : "Adaletsizlik, suistimal varsa sorumlusu bakan arkadaşlarım bunu yakın takibe alarak zulmün önüne geçeceğiz. Bizim 1 milyona yakın yatak kapasitesi olan yurtlarımız var." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderlerine takdim edeceği hediyeyi önce gazetecilere gösterdi! İsmi bile manidar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderlerine takdim edeceği hediyeyi önce gazetecilere gösterdi! İsmi bile manidar

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güldüren Emine Erdoğan sorusu: O akşam havalar gayet iyiydi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güldüren Emine Erdoğan sorusu: O akşam havalar gayet iyiydi

 Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de toplu açılış töreninde konuştu: (3)

Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de toplu açılış töreninde konuştu: (3)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener
Magazin Demet Akalın
Spor Burak Elmas Rıza Çalımbay Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Göksel Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Adaletsizlik, suistimal varsa sorumlusu bakan arkadaşlarım bunu yakın takibe alarak zulmün önüne geçeceğiz. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 12:26:39. #1.11#