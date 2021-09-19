Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Adaletsizlik, suistimal varsa sorumlusu bakan arkadaşlarım bunu yakın takibe alarak zulmün önüne geçeceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan : "Adaletsizlik, suistimal varsa sorumlusu bakan arkadaşlarım bunu yakın takibe alarak zulmün önüne geçeceğiz. Bizim 1 milyona yakın yatak kapasitesi olan yurtlarımız var." - İSTANBUL

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