Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "2023'e giden süreçte bizi ağır imtihanların beklediği görülüyor.
Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "2023'e giden süreçte bizi ağır imtihanların beklediği görülüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "2023'e giden süreçte bizi ağır imtihanların beklediği görülüyor. CHP nefret söylemleri ile kirli planlara alet oluyor. Organize suç örgütlerinden, karanlık sosyal medya mecralarından medet ummaya başladılar." - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı