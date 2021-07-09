Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "2023'e giden süreçte bizi ağır imtihanların beklediği görülüyor.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "2023'e giden süreçte bizi ağır imtihanların beklediği görülüyor.

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: '2023'e giden süreçte bizi ağır imtihanların beklediği görülüyor.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "2023'e giden süreçte bizi ağır imtihanların beklediği görülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "2023'e giden süreçte bizi ağır imtihanların beklediği görülüyor. CHP nefret söylemleri ile kirli planlara alet oluyor. Organize suç örgütlerinden, karanlık sosyal medya mecralarından medet ummaya başladılar." - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyor, mücadele ediyor, gayret gösteriyoruz.'
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyor, mücadele ediyor, gayret gösteriyoruz."
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Diyarbakır anneleri, açtıkları bayrakla hem korku duvarlarını yıktılar hem de bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının kalleş...
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyarbakır anneleri, açtıkları bayrakla hem korku duvarlarını yıktılar hem de bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının kalleş...
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile telefonda görüştü
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile telefonda görüştü

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Vahap Seçer Muharrem İnce Fahrettin Koca
Magazin Tarkan Ajda Pekkan İbrahim Selim Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Arda Turan Şenol Güneş Emre Belözoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "2023'e giden süreçte bizi ağır imtihanların beklediği görülüyor. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 14:53:30. #1.16#

title