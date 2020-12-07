Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Oktay: "Kardeş Azerbaycan'ı kazandığı zafer dolayısıyla tebrik ederken, bağımsız bir devletin toprakları olan Karabağ'ı Ermeni...
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Oktay: "Kardeş Azerbaycan'ı kazandığı zafer dolayısıyla tebrik ederken, bağımsız bir devletin toprakları olan Karabağ'ı Ermeni...

07.12.2020 13:29 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:37
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Oktay:

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Oktay: "Kardeş Azerbaycan'ı kazandığı zafer dolayısıyla tebrik ederken, bağımsız bir devletin toprakları olan Karabağ'ı Ermeni işgalcilere peşkeş çekmeye çalışan Fransa'yı da şiddetle kınıyorum".

Cumhurbaşkanı Oktay: "Kardeş Azerbaycan'ı kazandığı zafer dolayısıyla tebrik ederken, bağımsız bir devletin toprakları olan KarabağErmeni işgalcilere peşkeş çekmeye çalışan Fransa'yı da şiddetle kınıyorum". - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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