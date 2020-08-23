Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Lukaşenko'dan güvenlik güçlerine teşekkür - MİNSK
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun cumhurbaşkanlığı sarayına giden yolu kapatan güvenlik güçlerinin yanına gelerek teşekkür etmesi MİNSK - Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, protestoculara karşı cumhurbaşkanlığı sarayına giden yolu kapatan güvenlik güçlerinin yanına gelerek teşekkür etti.
23.08.2020 21:12 | Son Güncelleme: 23.08.2020 21:16
Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun cumhurbaşkanlığı sarayına giden yolu kapatan güvenlik güçlerinin yanına gelerek teşekkür etmesi MİNSK - Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, protestoculara karşı cumhurbaşkanlığı sarayına giden yolu kapatan güvenlik güçlerinin yanına gelerek teşekkür etti.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA