Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Erdoğdu hakkında soruşturma başlattı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Erdoğdu hakkında soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Erdoğdu hakkında soruşturma başlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler üzerine Aykut Erdoğdu hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler üzerine Aykut Erdoğdu hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

27. Dönem Milletvekili Erdoğdu, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak, "Recep Tayyip Erdoğan bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sizi seçimle indirdikten sonra vatana ihanetten yargılanmanız için bütün gücümle çalışacağım" ifadelerine yer vermişti. Erdoğdu'nun bu paylaşımı üzerine Erdoğan'ın vekili tarafından Başsavcılığa dilekçe verildi. Dilekçe sonrası harekete geçen Başsavcılık da soruşturma başlattığını belirtti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin, "27. Dönem milletvekili Aykut Erdoğdu'nun 04/05/2021 tarihinde twitterden yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanına hakaret teşkil eden sözler sarf ettiği iddiasıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vekili tarafından verilen şikayet dilekçesi üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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